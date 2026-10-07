EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von EMS-CHEMIE

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 835,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte EMS-CHEMIE-Aktie bei 835,00 CHF. Bei 835,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 296 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 843,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 57,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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