EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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07.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Nachmittag um Nulllinie
Die Aktie von EMS-CHEMIE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 836,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 836,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'504 Punkten tendiert. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 838,50 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 830,00 CHF aus. Bei 835,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3'396 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 843,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 0,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,64 Prozent.
EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 07.10.2026
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