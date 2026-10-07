EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 836,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'504 Punkten tendiert. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 838,50 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 830,00 CHF aus. Bei 835,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3'396 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 843,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 0,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,64 Prozent.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne