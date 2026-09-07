EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die EMS-CHEMIE-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 788,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'006 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 789,00 CHF. Die EMS-CHEMIE-Aktie sank bis auf 788,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 789,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 223 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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