EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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07.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag in Rot
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 785,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 785,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'098 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab in der Spitze bis auf 780,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 789,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'282 EMS-CHEMIE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 32,48 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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