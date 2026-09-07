EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Kursverlusten

Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 785,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'063 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 780,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 789,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'196 EMS-CHEMIE-Aktien.

Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 6,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,48 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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