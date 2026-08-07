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07.08.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von EMS-CHEMIE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 823,00 CHF.

EMS-CHEMIE
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Kaum Ausschläge verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 823,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 826,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte EMS-CHEMIE-Aktie bei 822,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 822,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 160 Stück.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 832,00 CHF an. 1,09 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,60 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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