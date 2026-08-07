EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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07.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 829,50 CHF.
Das Papier von EMS-CHEMIE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 829,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten tendiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 829,50 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 822,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'576 EMS-CHEMIE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 832,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 36,11 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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