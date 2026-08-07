EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Freitagmittag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 824,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 827,00 CHF aus. Mit einem Wert von 822,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 968 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 832,00 CHF erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,72 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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