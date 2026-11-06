EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 845,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'757 Punkten liegt. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 840,00 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 847,50 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'353 Stück gehandelt.

Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,00 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,56 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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