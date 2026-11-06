EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagnachmittag leichter

Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 846,50 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'742 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 840,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 847,50 CHF. Bisher wurden heute 2'973 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 900,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,32 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 37,39 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,00 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,56 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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