EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verliert am Freitagmittag

Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 845,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 840,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 847,50 CHF. Bisher wurden heute 2'018 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 900,00 CHF erreichte der Titel am 21.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 6,11 Prozent niedriger. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 59,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,00 CHF.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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