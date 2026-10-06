EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 831,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'617 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 831,00 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 833,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 58 EMS-CHEMIE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 36,22 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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