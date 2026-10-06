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06.10.2026 16:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 840,50 CHF zu.

EMS-CHEMIE
836.50 CHF -0.05%
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Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 840,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 843,00 CHF. Mit einem Wert von 833,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'372 Stück gehandelt.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 843,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,30 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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