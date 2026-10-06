EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 842,50 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 842,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'669 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 842,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 833,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'644 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 842,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 37,09 Prozent wieder erreichen.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,46 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
12:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)