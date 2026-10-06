EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 842,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'669 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 842,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 833,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'644 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 842,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 37,09 Prozent wieder erreichen.

Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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