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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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05.10.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Montagvormittag nordwärts

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EMS-CHEMIE legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 835,00 CHF.

EMS-CHEMIE
833.04 CHF 0.29%
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Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 835,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 836,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 832,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 247 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 0,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 57,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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