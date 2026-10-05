EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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05.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 834,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 834,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 838,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 832,00 CHF. Bisher wurden heute 2'642 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Abschläge von 36,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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