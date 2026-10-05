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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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05.10.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der EMS-CHEMIE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 833,50 CHF.

EMS-CHEMIE
833.04 CHF 0.29%
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Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 833,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 838,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 831,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 832,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'414 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 36,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,46 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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