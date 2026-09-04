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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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04.09.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagvormittag mit roter Tendenz

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 784,50 CHF.

EMS-CHEMIE
787.65 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 784,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'231 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 784,50 CHF aus. Bei 787,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 113 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 7,01 Prozent zulegen. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 48,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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