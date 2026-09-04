EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die EMS-CHEMIE-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 790,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'215 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 793,00 CHF. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 784,00 CHF ein. Bei 787,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 1'785 Stück.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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