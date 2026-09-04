EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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04.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag billiger
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 787,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 787,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'218 Punkten notiert. Bei 784,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 787,00 CHF. Zuletzt wechselten 471 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 6,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 32,70 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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