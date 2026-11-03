EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 846,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 846,00 CHF. Bei 849,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 812 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,38 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 37,35 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,00 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,56 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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