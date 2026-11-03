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03.11.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 855,00 CHF abwärts.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 855,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 843,00 CHF. Bei 849,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'565 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (900,00 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 5,26 Prozent zulegen. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 38,01 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,56 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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