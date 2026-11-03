EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 855,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 843,00 CHF. Bei 849,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'565 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (900,00 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 5,26 Prozent zulegen. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 38,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,56 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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