EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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03.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 790,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 790,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'172 Punkten steht. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 788,00 CHF. Bei 788,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 113 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 32,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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