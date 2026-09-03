EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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03.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von EMS-CHEMIE
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 788,50 CHF nach.
Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 788,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 787,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 788,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'802 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 6,47 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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