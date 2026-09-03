EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Bei der EMS-CHEMIE-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 791,50 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der EMS-CHEMIE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 791,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 794,00 CHF. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 788,00 CHF. Bei 788,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 616 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 49,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.
Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,45 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
16:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von EMS-CHEMIE (finanzen.ch)
|
12:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
28.08.26
|EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1 (AWP)
|
28.08.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.