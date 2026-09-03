EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der EMS-CHEMIE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 791,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 794,00 CHF. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 788,00 CHF. Bei 788,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 616 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 49,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.

Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,45 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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