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02.11.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zieht am Montagvormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 845,50 CHF zu.
Das Papier von EMS-CHEMIE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 845,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 848,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 848,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 428 Stück.
Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 6,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit Abgaben von 37,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,00 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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