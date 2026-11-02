EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zieht am Montagvormittag an

Das Papier von EMS-CHEMIE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 845,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 848,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 848,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 428 Stück.

Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 6,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit Abgaben von 37,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,00 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert