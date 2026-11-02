EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag höher

Im SIX SX-Handel gewannen die EMS-CHEMIE-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 854,50 CHF. Mit einem Wert von 848,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'144 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,45 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 61,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,00 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,56 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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