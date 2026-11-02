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02.11.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 848,50 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 848,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'825 Punkten liegt. Bei 850,50 CHF erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 848,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'200 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 900,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. 6,07 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,00 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,56 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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