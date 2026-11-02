EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagmittag gesucht

Um 12:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 848,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'825 Punkten liegt. Bei 850,50 CHF erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 848,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'200 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 900,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. 6,07 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,00 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,56 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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