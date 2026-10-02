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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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02.10.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Vormittag

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Vormittag

Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 824,50 CHF.

EMS-CHEMIE
830.66 CHF 2.18%
Kaufen Verkaufen

Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 824,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'342 Punkten notiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 826,50 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 824,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114 EMS-CHEMIE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 1,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,72 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,46 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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