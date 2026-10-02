EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verteuert sich am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 833,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'438 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 834,00 CHF an. Bei 824,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'005 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 0,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 57,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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