EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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02.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verteuert sich am Freitagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 833,50 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 833,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'438 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 834,00 CHF an. Bei 824,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'005 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 0,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 57,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 02.10.2026
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