EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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02.10.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 826,50 CHF zu.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 826,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten tendiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 828,50 CHF zu. Mit einem Wert von 824,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 797 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 839,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 55,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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