EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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02.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der EMS-CHEMIE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 795,00 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die EMS-CHEMIE-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 795,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Kurzfristig markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 795,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 791,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 791,00 CHF. Bisher wurden heute 399 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 50,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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