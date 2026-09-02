EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 791,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'153 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 787,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 791,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'345 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne