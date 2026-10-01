EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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01.10.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verbilligt sich am Donnerstagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 810,50 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 810,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'456 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie sank bis auf 809,00 CHF. Mit einem Wert von 815,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 548 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,61 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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