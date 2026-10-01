EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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01.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Zuletzt stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 821,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 821,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 826,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 815,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'595 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,25 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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