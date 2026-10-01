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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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01.10.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE präsentiert sich am Mittag stärker

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Zuletzt ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 821,00 CHF.

EMS-CHEMIE
824.10 CHF 1.38%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 821,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'385 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 823,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 815,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'504 Aktien.

Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,25 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 35,44 Prozent sinken.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EMS-CHEMIE einen Gewinn von 21,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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