EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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01.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 795,50 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 795,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 798,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 797,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 208 Aktien.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 5,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,38 Prozent.
Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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