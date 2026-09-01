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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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01.09.2026 16:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag schwächer

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 787,00 CHF abwärts.

EMS-CHEMIE
789.95 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 787,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 787,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 797,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 2'879 Stück.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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