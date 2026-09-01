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01.09.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 791,50 CHF.

EMS-CHEMIE
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Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 791,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten tendiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 798,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 797,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 988 Aktien.

Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 6,06 Prozent zulegen. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,04 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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