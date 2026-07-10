Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 0.3%  SPI 19’998 0.3%  Dow 52’487 0.3%  DAX 25’118 0.9%  Euro 0.9207 -0.2%  EStoxx50 6’284 1.3%  Gold 4’115 -0.2%  Bitcoin 51’557 1.1%  Dollar 0.8048 -0.3%  Öl 76.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta zündet die nächste KI-Stufe - Aktie legt zu
Franken zieht zum Dollar und Euro etwas an - die Gründe
DKSH-Aktie: Übernahme von Gale & Cosm in Italien
SFS-Aktie: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus
EMS-CHEMIE-Aktie: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Suche...

EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen im Blick 10.07.2026 07:28:37

EMS-CHEMIE-Aktie: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

EMS-CHEMIE-Aktie: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Der Spezialchemiekonzern EMS hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2026 zwar etwas weniger umgesetzt, aber mehr Mengen abgesetzt und verdient.

EMS-CHEMIE
679.29 CHF -1.90%
Kaufen Verkaufen
Die Prognose für das laufende Jahr wird nun sogar leicht erhöht.

Wie das von der SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführte Unternehmen am Freitag mitteilte, ging der Umsatz um 0,8 Prozent auf 1,01 Milliarden Franken zurück. Dabei schmälerten Währungseffekte die Verkäufe um 5,2 Prozent.

Den grössten Teil davon erzielt das Unternehmen mit Polymeren, aus denen vor allem Autoteile, aber auch etwa Skischuhe oder Spielkonsolen gefertigt werden. Der Autosektor steht für rund 60 Prozent der EMS-Umsätze.

Man habe einen "erfreulichen" Geschäftsverlauf mit wachsenden Absatzmengen verzeichnet, insbesondere mit innovativen Neugeschäften, erklärte EMS zum Geschäftsverlauf. Gleichzeitig sah sich das Unternehmen mit steigenden Rohstoffkosten konfrontiert. Dies habe man zeitnah mit höheren Verkaufspreisen kompensiert.

Höhere operative Profitabilität

Der Fokus auf Spezialitäten war laut EMS massgeblich für eine höhere operative Profitabilität verantwortlich. In Zahlen ausgedrückt nahm das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 4,7 Prozent auf 310 Millionen Franken zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 30,6 Prozent. Mit den Ergebnissen lag EMS über den Erwartungen der Analysten.

Für das laufende Jahr passt EMS die Vorschau leicht nach oben an. Neu wird ein Nettoumsatz erwartet, der nur noch "leicht" unter den Vorjahreswerten liegt. Das Betriebsergebnis (EBIT) erwartet EMS unverändert leicht über Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2025 hatte EMS-CHEMIE einen Umsatz von 1,95 Milliarden Franken eingefahren. Der Betriebsgewinn (EBIT) kam bei 567 Millionen Franken zu liegen.

ra/hr

Domat/Ems (awp)

Weitere Links:

EMS-CHEMIE-Aktie in Rot: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Bildquelle: EMS-CHEMIE
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!