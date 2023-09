EMS-CHEMIE-Aktie dennoch etwas fester: Gewinn von EMS gefallen

Er nahm gegenüber der Vorjahresperiode um 13,6 Prozent auf 247 Millionen Franken ab, wie die Gruppe am Donnerstag mit dem definitiven Halbjahresabschluss mitteilte. Bei der Veröffentlichung der provisorischen Halbjahreszahlen Mitte Juli waren noch keine Netto-Gewinnzahlen publiziert worden.

Lauf definitivem Semester-Abschluss sank der konsolidierte Nettoumsatz um 7,9 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken und das Betriebsergebnis (EBIT) um 13,7 Prozent auf 280 Millionen. Mitte Juli hatte EMS auf provisorischer Basis die gleichen Werte vermeldet.

Zum Ausblick gab es keine neuen Aussagen. Gemäss der Mitteilung vom Juli rechnet die Gruppe mit einem Nettoumsatz und einem Betriebsergebnis unter Vorjahr. 2022 hatte EMS einen Umsatz von 2,44 Milliarden Franken und einen EBIT von 611 Millionen erzielt.

Die Aktie von EMS-CHEMIE steht am Donnerstag an der SIX zeitweise bei 664,50 Franken und damit 0,23 Prozent höher.

ra/jb

Domat/Ems (awp)