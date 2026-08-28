EMS-Aktie: Leichter Gewinnanstieg in H1

Er legte gegenüber der Vorjahresperiode um 2,5 Prozent auf 259 Millionen Franken zu, wie die Gruppe am Freitag mit dem definitiven Halbjahresabschluss mitteilte.

Bei der Veröffentlichung der provisorischen Halbjahreszahlen Mitte Juli waren noch keine Nettogewinnzahlen publiziert worden. Laut dem definitiven Halbjahresabschluss sank der konsolidierte Nettoumsatz wie im Juli gemeldet um 0,8 Prozent auf 1,01 Milliarden Franken.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg hingegen um 4,4 Prozent auf 309 Millionen Franken, bei einer Marge von 30,6 Prozent. Mitte Juli hatte EMS auf provisorischer Basis einen EBIT von 310 Millionen vermeldet.

Ferner wird die EMS-Geschäftsleitung ab 1. September mit Darko Radanovic verstärkt. Der Manager ist seit 1992 in der Gruppe tätig und war zuletzt Leiter von EMS-Grivory Europa und Amerika.

ra/ls

Domat/Ems (awp)