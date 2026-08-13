Empyrean Cashews präsentierte Quartalsergebnisse

Empyrean Cashews hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Empyrean Cashews mit einem Umsatz von insgesamt 889.6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 495.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 79.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch