Empyrean Cashews: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Empyrean Cashews liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Empyrean Cashews die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.77 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Empyrean Cashews 2.47 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 856.6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 666.7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch