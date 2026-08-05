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ETF Sparplan
05.08.2026 06:37:00

Empresa Nacional de Telecomunicaciones: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Empresa Nacional de Telecomunicaciones präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 85.74 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 61.49 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 757.30 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 7.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 705.64 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

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Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’506.89 13.96 SIBJOU
Short 16’092.22 8.91 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’565.00 07.08.2026 16:24:34
Long 14’005.37 19.62 SYBQ3U
Long 13’702.27 13.83 SPB50U
Long 13’121.92 8.91 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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