Empresa Nacional de Telecomunicaciones: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Empresa Nacional de Telecomunicaciones präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 85.74 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 61.49 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 757.30 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 7.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 705.64 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch