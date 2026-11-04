Empresa Nacional de Telecomunicaciones stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Empresa Nacional de Telecomunicaciones hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 107.05 CLP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Empresa Nacional de Telecomunicaciones noch ein Gewinn pro Aktie von 101.64 CLP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 767.07 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 730.44 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch