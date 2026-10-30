Empresa Nacional de Electricidad veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Empresa Nacional de Electricidad hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 9.33 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19.18 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Empresa Nacional de Electricidad im vergangenen Quartal 717.12 Milliarden CLP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Empresa Nacional de Electricidad 745.87 Milliarden CLP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch