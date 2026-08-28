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28.08.2026 06:37:00
Empresa Electrica de Magallanes vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Empresa Electrica de Magallanes hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 107.36 CLP. Im letzten Jahr hatte Empresa Electrica de Magallanes einen Gewinn von 204.77 CLP je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.51 Milliarden CLP – das entspricht einem Minus von 0.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.64 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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