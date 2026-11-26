Empresa Electrica de Magallanes hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 204.71 CLP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Empresa Electrica de Magallanes ein EPS von 329.90 CLP je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Empresa Electrica de Magallanes 15.82 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.76 Milliarden CLP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch