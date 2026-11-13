Empresa de Energia del Pacifico: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Empresa de Energia del Pacifico veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 54.91 COP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Empresa de Energia del Pacifico 158.15 COP je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1’610.95 Milliarden COP gegenüber 1’277.74 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch